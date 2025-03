Liberoquotidiano.it - Gabriele morto a 18 anni in poche ore: la febbre leggera, poi la tragedia, Sardegna sotto choc

e Italiaper la morte diPinna, a soli 18, per una meningite fulminante.a Ghilarza, nell'oristanese: unache sembrava essere solo un lieve malessere ha portato alla morte improvvisa il giovanissimo, atleta di punta del judo locale e studente del liceo scientifico Mariano IV di Oristano. Il ragazzo, che godeva di ottima salute, ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia giovedì 6 marzo, conche non suscitava particolare preoccupazione. La situazione, però, è rapidamente degenerata in piena notte, quandoera divenuto insensibile a ogni stimolo. L'ambulanza è arrivata immediatamente a casa sua, ma quando il ragazzo è giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano, era ormai troppo tardi. Nonostante gli sforzi dei medici, che lo hanno immediatamente trasferito nel reparto di Rianimazione, la meningite non gli ha dato scampo.