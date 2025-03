Anteprima24.it - Furto dell’albero, Nargi sporge denuncia: “Gesto sconsiderato”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Ho sportoin Questura contro gli autori dello sradicamento e deldi mimose verificatosi l'altro giorno a Rione Parco. Ringrazio sentitamente il Questore di Avellino, Pasquale Picone, ed il personale della Squadra Mobile per la tempestività con cui hanno individuato i responsabili di untanto". E' quanto dichiara il Sindaco di Avellino, Laura."Azioni come queste vanno sanzionate e censurate soprattutto moralmente, perché denotano assoluta mancanza di senso civico e rispetto per i beni comuni. – aggiunge la fascia tricolore – Chi danneggia una proprietà pubblica colpisce e deturpa l'intera città".