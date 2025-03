Anteprima24.it - Furto aggravato, denunciato un 45enne

Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata del 5 marzo u.s., poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro hannoundi Taurano, destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Avellino, per.In particolare, a seguito di denuncia didi autovettura, asportata il 3 marzo u.s. in Taurano, formalizzata dal proprietario presso il Commissariato di P.S., gli agenti si attivavano immediatamente per il rintraccio del veicolo, individuandolo in un vicino Comune del napoletano, dove era stato condotto dall’autore delche, a seguito di indagini, veniva identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Avellino per. L'articolounproviene da Anteprima24.it.