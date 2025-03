Unlimitednews.it - Furlani argento nel salto in lungo agli Europei indoor

APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – Prima meda azzurraad Apeldoorn, in Olanda. Secondo posto per Mattianelin, l’azzurro è salito sul podio grazie alla misura di 8.12. Primo al quinto, il bronzo olimpico a Parigi 2024 è stato beffato per un solo centimetro dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov (lasciati ben 24 centimetri al momento dello stacco). Terzo lo spagnolo Lester Lescay (8.12).Fuori dal podio due anni fa a Istanbul, questa è la sua prima meda continentale, la seconda della sua carriera dopo l’vinto ai mondiali di Glasgow lo scorso anno. Non è mancata l’amarezza: “Mi dispiace perché ho lavorato tanto bene – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il 19enne laziale, tesserato per le Fiamme Oro Padova -, ho fatto la mia gara, potevo ambire a molto di più, ho litigato già da ieri con la rincorsa, però è così, i progetto sono atermine.