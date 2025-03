Agi.it - Furlan lascia il Pd. C'è allarme tra i riformisti: "Ora serve una riflessione"

AGI - Un addio che pesa e che suona come un campanello d'alle orecchie dei dirigenti dem di primo piano. Annamaria, senatrice Pd con un passato da leader sindacale nella Cisl,il gruppo e il partito per migrare verso Italia Viva. I renziani, spieganella lettera in cui annuncia l'addio, garantiscono una maggiore comunione di vedute sui temi che sono politicamente "caratterizzanti", primo fra tutti il lavoro. È statauna delle protagoniste del braccio di ferro interno al Pd sulla proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese. I dem, in commissione, hanno chiesto e ottenuto di adottare il testo di iniziativa popolare proposto dalla Cisl come testo base. Poi, di fronte alle modifiche apportate dalla maggioranza che, a dire dei deputati dem, hanno "snaturato il testo" fino a renderlo "irriconoscibile e pericoloso per i diritti dei lavoratori", hanno votato contro il mandato al relatore (ovvero contro l'approdo del testo stesso in Aula) e, al momento del voto, si sono astenuti.