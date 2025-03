Cultweb.it - Frazier vs Alì, la battaglia del secolo tra i due grandi rivali della boxe americana

Il termine Fight of the Century (in italiano “Ladel”) è il soprannome attribuito al match di pugilato tra Muhammad Ali e Joe, disputato l’8 marzo 1971 al Madison Square Garden di New York. Fu il primo incontro tra i due pugili, seguito da altri due scontri (entrambi vinti da Ali) che alimentarono la famosa “tà Ali-”. Per la prima volta nella storia, due atleti imbattuti si sfidarono con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. L’incontro si concluse con la vittoria diai punti al 15º round per decisione unanime.Nel 1971, sia Ali cheavevano pieno diritto di contendersi il titolo di campione mondiale indiscusso dei pesi massimi. Ali aveva ottenuto la cintura sconfiggendo Sonny Liston a Miami Beach, in Florida, nel 1964, difendendola con successo fino a quando non gli fu revocata d’ufficio nel 1967 per essersi rifiutato di prestare servizio militare.