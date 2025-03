Internews24.com - Frattesi Inter, rientro dal primo minuto per il centrocampista? L’idea in vista del Monza

di Redazionedalper ilindel, avversario di questa seraCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle possibili scelte di Inzaghi per il match tra, in programma stasera alle 20:45.E BALLOTTAGGIO IN DIFESA- «La rifinitura di questa mattina ad Appiano dirà ase è arrivato il suo momento, ma aiuterà anche a capire se il terzetto difensivo che al De Kuip ha eretto il solito muro invalicabile in Europa sarà replicato contro Keita e compagni o se ci sarà spazio per Bisseck. Il tedesco insidia sia Pavard che Acerbi»IPOTESI CORREA– «Nei piani da triplete di Inzaghi tutti sono e devono essere utili alla causa, perciò non ci sarebbe da stupirsi se contro ilSimone scegliesse di puntare proprio sul Tucu, provato ieri tra i potenziali titolari in coppia con Thuram.