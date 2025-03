Anteprima24.it - Franco Francesca porta il Made in Sannio a Tokyo con la collezione “Stregami”

Tempo di lettura: 2 minutiIlinapproda in Giappone., pioniere della moda sostenibile e artista visionario, è stato selezionato dall’Italian Fashion Talent Association (IFTA) di Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara, per partecipare al Premio Phenomena Japan 2025. Grazie a questo prestigioso salone ha avuto l’opportunità di esporre le sue borse d’autore dipinte a mano in una mostra collettiva esclusiva ail 6 e 7 marzo scorsi.Un’occasione straordinaria per raccontare la sua visione artistica, che fonde eco-design, artigianato e spiritualità,ndo ile Benevento sotto i riflettori della scena internazionale.Laesposta, “”, si ispira alle radici esoteriche del territorio, reinterpretandole in chiave contemporanea.