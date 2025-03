Iltempo.it - Francia, Germania, Italia e Regno Unito: "Accogliamo il piano di ricostruzione per Gaza"

I Ministri degli Esteri diaccolgono "con favore l'iniziativa araba di undi ripresa eper". Lo si apprende da una dichiarazione congiunta, che è prova dell'impegno che i quattro Paesi stanno mettendo nel provare a immaginare un percorso realistico per la Striscia. "Ilindica un percorso realistico per ladie promette - se attuato - un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi che vivono a. Gli sforzi di ripresa edevono basarsi su un solido quadro politico e di sicurezza accettabile sia per gli israeliani che per i palestinesi, che garantisca pace e sicurezza a lungo termine", fanno sapere. "Ribadiamo con chiarezza", chiariscono, "che Hamas non deve più governarené essere una minaccia per Israele.