Game-experience.it - FragPunk è disponibile ora su PC, NetEase Games pubblica il trailer di lancio

Leggi su Game-experience.it

e Bad Guitar Studio hanno annunciato che l’atteso sparatutto 5v5 free-to-play,, è orain tutto il mondo. Combinando frenetici combattimenti tattici con colpi di scena che infrangono le regole, il gioco introduce un rivoluzionario sistema di Shard Card che consente ai giocatori di riscrivere le regole della battaglia.su Steam ed EpicStore ora e arriverà su Xbox Series X/S e PlayStation 5 nel prossimo futuro.I giocatori possono tuffarsi nella Stagione 1, proprio ora, in diretta in tutto il mondo, con tutte le Shard Card gratuite dale oltre. Il team ha anche annunciato un concorso di progettazione di Shard Card in tutto il mondo, che offre ai giocatori la possibilità di mostrare davvero la propria creatività. La prima stagione dichiamata Wild Dawn durerà 4 mesi ed è divisa in 2 capitoli, ciascuno della durata di 2 mesi.