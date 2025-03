Zonawrestling.net - FOTO: Un errore nella card WWE Topps riscrive la storia di WrestleMania tra Stone Cold e Kevin Owens

WWE ehanno collaborato ancora una volta per produrre carte collezionabili che gli appassionati stanno già acquistando. Mentre unaincredibilmente rara 1/1 con triplo autografo si sta già dimostrando un oggetto molto ricercato, un’altra del set sta attirando l’attenzione per le ragioni sbagliate.Il curioso refusoUna figurina dell’ultima serie celebra “” Steve Austin e include una biografia del Rattlesnake texano. Purtroppo, a causa di undi produzione, la carta afferma che Austin ha fatto squadra con38 nell’aprile 2022. In realtà, i due erano avversariserata esconfisse KO nel suo primo incontro dopo quasi due decenni. Per la cronaca, non è la prima volta che una carta WWE è imprecisa. Qualche anno fa, una figurina sosteneva che gli otto regni di The Miz come Intercontinental Champion fossero i più numerosi di qualsiasi altro wrestler.