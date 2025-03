Ilgiorno.it - Forze dell’ordine, stellette in rosa. In Comune maggioranza femminile

Sei dipendenti su dieci in municipio sono donne. Nella Giunta comunale quattro le donne su otto assessori: Maria Rita Vergani, Alessandra Borghetti, Emiliana Brognoli e Valentina Giro. Solo in consiglio comunale le donne sono ancora poche, 4 su 24 eletti: Yasmine Bale, Elisa Casati, Clelia La Palomenta e Monica Varasi. In ‘’ tutti i vertici dellein città. In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Rho ha deciso di dedicare un numero speciale del periodico comunale alle donne e al loro impegno quotidiano nella macchina amministrativa e in altri settori della vita cittadina. L’idea di questo numero speciale è stata della vicesindaco e assessore alla comunicazione, Maria Rita Vergani e dell’assessora alle pari opportunità, Alessandra Borghetti.