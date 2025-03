Game-experience.it - Forza Horizon 5 su PS5 richiederà l’account Microsoft e supporterà il DualSense?

Leggi su Game-experience.it

5 sta per arrivare su PS5, segnando una svolta storica per il franchise di corse targato Xbox. Tuttavia, chiunque voglia divertirsi nel vasto open world del Festivalsu console Sony dovrà rispettare alcuni requisiti: sarà obbligatorio collegare un accountal proprio profilo PSN. Questa procedura avverrà automaticamente al primo avvio del gioco e sarà definitiva: una volta collegato un account, non potrà essere sostituito con un altro.L’uso di un accountè un requisito imposto anche su PC e altre piattaforme, poiché5 sfrutta i servizi online di Xbox Live per funzionalità multiplayer e progressi cloud. Per chi desidera solo giocare in modalità offline, l’abbonamento a PlayStation Plus non sarà necessario, ma chi vuole gareggiare con altri giocatori dovrà possedere un abbonamento PS Plus, indipendentemente dalla versione acquistata.