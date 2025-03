Sport.quotidiano.net - Fortitudo, grinta e cerotti. L’Aquila non si arrende

Avellino poi un po’ di meritato riposo. Ultima tappa prima della sosta in occasione della Final Four di Coppa Italia per lache domani pomeriggio sarà di scena in casa della formazione irpina. Alle prese con l’influenza che ha colpito mezza squadra e con le assenze prolungate di Gherardo Sabatini e Luca Vencato, la Flats Service è chiamata alla riprova, potendo contare, anche se, con un utilizzo parziale, sul rientro di Kenny Gabriel. Tornando in gruppo dopo due mesi di assenza, il nativo di Charlotte si è unito da martedì al resto della squadra e seppur con una condizione fisica tutta da migliorare potrebbe essere utile, in corso d’opera, nella sfida contro gli irpini. La sfida che attende la formazione di Attilio Caja è tutt’altro che scontata, vuoi per la condizione fisica del gruppo, vuoi per il valore di un’avversaria che si sta confermando più di una semplice matricola.