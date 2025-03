Internews24.com - Formazioni ufficiali Milan Inter Primavera: le scelte di Guidi e Zanchetta

di Redazione: ecco l’undici di partenza titolare diDopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, l’, guidata da Andrea, si prepara a sfidare ilnell’attesissimo derby valido per la 29ª giornata del campionato. I ragazzi in nerazzurro stanno vivendo un momento positivo, avendo collezionato cinque vittorie di fila, sono al secondo posto in classifica con 58 punti, a -3 dalla capolista Roma. Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle ore 13:00. Queste ledi Federicoe Andrea:LE(4-3-3): 12Longoni; 2 Bakuone, 3 Nissen, 13 Dutu, 29 Perera; 8 Sala, Zukic 34 Comotto; 10 Liberali, 7 Perrucci, 30 Bonomi. A disposizione: 1 Colzani, 5 Perin, 15 Parmiggiani, 17 Di Siena, 21 Lamorte, 25 Ossola, 31 Perina, 33 Colombo, 56 Tartaglia, 71 Siman, 99 Scotti.