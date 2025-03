Sport.quotidiano.net - Forlì, ascolta il tuo ex Zampini: "Conosco bene la Juvi, sa lottare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Federicoha vissuto nello scorso campionato auna stagione brillante, che lo ha rilanciato dopo alcuni anni in cui tre gravi infortuni avevano frenato la sua giovane carriera e la sua crescita tecnico-tattica. Un giocatore che in Romagna si è messo in luce, dimostrando intensità e talento. Qualità che gli hanno consentito di raggiungere il palcoscenico della A1 con la Vanoli Cremona, sua attuale squadra. La guardia umbra ha finora una media di 5 punti, 2 rimbalzi e 15 minuti a partita, in una società che sta lottando per mantenere la categoria., il 26 febbraio era sulle tribune del Palafiera a seguire la sua ex squadra contro Nardò. Il legame conè ancora stretto, quindi? "In Romagna mi sono trovatosia con lo staff tecnico che con i compagni e dopo alcuni campionati in cui ero rimasto fermo a lungo per gli infortuni ho avuto la possibilità di giocare con continuità.