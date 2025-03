Anteprima24.it - Forchia, Pro loco: c’è un nuovo presidente

Tempo di lettura: < 1 minutoRiunione, nella serata di venerdì, presso la sede della Prodi“Le Forche Caudine” avente ad oggetto le elezioni delConsiglio direttivo e del. Presente al momento il sindaco Gerardo Perna Petrone, ad esito delle urne è stato elettovertice della associazione di promozione territoriale Raffaele D’Ambrosio.“La nostra Amministrazione comunale è vicina alle realtà associative che operano per il bene della Comunità.Facciamo gli auguri di buon lavoro alD’Ambrosio e al suo Direttivo, certi di come in misura sempre maggiore daranno il loro contributo al fine della crescita della Comunità attraverso la sua promozione.Parimenti, un caldo ringraziamento all’uscenteGennaro Bruno che resta nelDirettivo e che, in questa nuova veste, siamo certi rinnoverà il suo consueto apporto in termini di idee e di fattività”.