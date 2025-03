Abruzzo24ore.tv - Fondi per grandi eventi culturali in Abruzzo ridotti del 30%: associazioni preoccupate

L'Aquila - La Regioneha ridotto del 30% idestinati ai, suscitando preoccupazione tra le. Le autorità promettono interventi per ripristinare i finanziamenti e garantire la continuità delle manifestazioni. La Regioneha recentemente annunciato una riduzione del 30% deidestinati ai, in conformità con la legge regionale 55. Questo taglio ha interessato diversi settori, non limitandosi esclusivamente agli. L'assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha spiegato che, a causa della diminuzione delle risorse di bilancio, è stato necessario rivedere le graduatorie dei beneficiari. In presenza di un numero elevato dicon punteggi equivalenti, ma con risorse insufficienti per finanziarle tutte, la legge prevede l'estrazione a sorte dellenon ammesse al contributo, evitando scelte arbitrarie o riduzioni degli importi basati su criteri oggettivi valutati dalla commissione.