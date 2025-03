Ilgiorno.it - Fonderia abusiva . Sigilli dalla Forestale

Un’azienda è stata posta sotto sequestro e con essa 14 tonnellate di rifiuti speciali e ottocento litri di rifiuti liquidi. Questo in sintesi il bilancio dell’operazione svolta dai militari dei Nuclei carabinieri forestali di Vobarno e Idro in collaborazione con il personale del dipartimento di Brescia di Arpa Lombardia. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un controllo di routine in unadi Agnosine, carabinieri e tecnici, insospettitipresenza di numerosi big-bags ovvero grandi sacchi per lo stoccaggio di prodotti sfusi nell’area esterna del capannone dell’azienda sabbina, hanno effettuato controlli più specifici. In base a quanto è stato scoperto, l’azienda effettuavamente lavorazioni su componenti in alluminio, senza le necessarie autorizzazioni, tra cui quella relativa alle emissioni in atmosfera, vista la presenza di macchinari industriali che producevano fumi.