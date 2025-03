Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Sant’Orsola. Faldella saluta: "Un onore"

"Grazie! Senza di te non ci sarebbe niente di tutto ciò che c’è". Così recita la targa che i 14 promotori dellahanno consegnato a Giacomo, che ha concluso l’altra sera il secondo mandato alla guida dell’ente. Come presidente gli succede Andrea Moschetti, presidente e ad della FAAC, portato inproprio da(che rimarrà come presidente onorario)., cos’è per lei? "È qualcosa di cui noi medici per primi sentivamo bisogno: una realtà capace di estendere l’idea di cura, oltre che quella sanitaria, per abbracciare la persona malata con i suoi bisogni". Lache legame ha con la città? "Fortissimo. In sei anni abbiamo raccolto donazioni da oltre 26.000 persone e quasi 1000 imprese che sostengono i 15 progetti che abbiamo attivi: dalla casa di accoglienza al centro benessere, dalla musicoterapia al nuovo Day hospital per l’Oncologia femminile.