Lanazione.it - Fondazione Faina. Di Loreto ribatte punto su punto

Leggi su Lanazione.it

"Laè stata gestita con decisioni condivise a cui ha contribuito anche il sindaco Tardani". Daniele Di(foto), consigliere comunale di minoranza ed ex presidente della, risponde alle critiche che gli aveva rivolto il gruppo di maggioranza Civitas, accusandolo di condurre una "crociata" contro l’amministrazione e di aver, in sostanza, gestito male la. Una questione nata inizialmente dalle richieste dell’opposizione sui motivi che hanno portato alla chiusura del museo dell’Opera del Duomo. "Mi accusano di essere frustrato, per non aver visto realizzato un progetto da presidente della. Al contrario sono molto soddisfatto di ciò che è stato realizzato nel corso del mio mandato – dice Di–, mi accusano di aver condotto un mandato inconcludente.