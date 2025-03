Sport.quotidiano.net - Folgore Fucecchio alla ricerca della continuità. A caccia di punti per la salvezza diretta

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Pcanestro 2000 seconda in classifica, laBoldrini Selleria è pronta ad ospitare domani alle 18 ala Pcanestro Agliana per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie C Unica. Un match sicuramente impegnativo, i neroverdi ospiti sono infatti quinti in classifica con 24ed un margine di otto lunghezze sui ragazzi di coach Pistolesi, ma sicuramenteportata per la miglior versionevista in quest’ultimo periodo. Fatta eccezione per il brutto passo falso di Firenze contro la Sancat, infatti, i biancoverdi hanno vinto quattro delle ultime cinque gare facendo anche sudare sette camiciecapolista Fides Montevarchi per imporsi. Ormai al riparo dretrocessione, l’ultimo posto è lontano 8, capitan Gazzarrini e compagni vogliono conquistare altriimportanti per evitare i play-out e centrare la