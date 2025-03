Agi.it - Flessione Pd e FdI. Bene il M5s. Gli ultimi sondaggi politici

AGI - In queste settimane alquanto movimentate, in cui ogni giorno regala un colpo di scena sul piano internazionale, sembra che qualche contraccolpo si stia in qualche modo trasmettendo anche alla politica interna. Nella Supermedia di oggi si intravedono certe variazioni che potrebbero essere interpretate in due modi: o come un riassestamento fisiologico, frutto delle normali oscillazioni del "pendolo" statistico; oppure come il segnale che qualcosa si sta effettivamente muovendo, che vi siano delle tendenze in atto. Prendiamo ad esempio il dato di Fratelli d'Italia, anche questa settimana primo partito con il 29,5% dei consensi. Un dato che risulta in calo rispetto al 29,8% di due settimane fa, ma soprattutto rispetto ai picchi (superiori al 30%) registrati per ben due volte nelle ultime cinque settimane.