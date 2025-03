Fiumicino firmato il protocollo sulla sicurezza urbana

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 marzo 2025- La Giunta comunale ha dato il via libera all’approvazione deld’intesa con la Prefettura di Roma per la concessione del contributo destinato alla, finanziato dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno. La decisione è stata presa nella seduta del 25 febbraio 2025 e consentirà al Comune di usufruire di un finanziamento di 69.703,97 euro. L’intesa si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare il controllo del territorio, contrastando fenomeni di illegalità, degrado urbano e criminalità giovanile, con un’attenzione particolare al fenomeno della mala movida e alle problematiche legate alla presenza di minori stranieri non accompagnati e persone in condizioni di vulnerabilità sociale.L’iter amministrativo era iniziato diversi mesi fa, con l’invio, il 30 settembre 2024, della richiesta di accesso ai fondi alla Prefettura di Roma, corredata da un progetto dettagliato denominato “Progetto di monitoraggio, prevenzione e contrasto alla mala movida”.