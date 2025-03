Ilrestodelcarlino.it - Firmato accordo tra Commissioni Esteri

"Sono numerosi gli accordi sul piano politico, economico culturale che legano i due Paesi. Oggi aggiungiamo un tassello in più consci che il dialogo parlamentare consoliderà ulteriormente i legami tra le due Repubbliche e che le sfide che ci attendono ci troveranno ad affrontarle fianco a fianco". Lo ha detto la senatrice Stefania Craxi nel giorno in cui sul Titano è stato siglato il protocollo di intesa fra ledi Italia e San Marino. Protocollo sulla cooperazione interparlamentare sottoscrittodalla Commissione consiliare permanente Affari, Emigrazione e Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino e la Commissione Affarie difesa del Senato della Repubblica Italiana. L’, siglato dai presidenti delle rispettive, Michele Muratori per San Marino e Senatrice Stefania Craxi per l’Italia, "testimonia – fanno sapere Italia e San Marino in coro – la profonda consapevolezza del ruolo centrale che i Parlamenti rivestono nell’architettura democratica di entrambi i Paesi, in quanto espressione della sovranità popolare e garanti del pluralismo politico".