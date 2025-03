Lanazione.it - Firenze perde un’altra storica attività: chiusa la mesticheria Catellacci, aperta nel 1938

, 8 marzo 2025 – In Oltrarno, da settimane, non si parla d’altro. Nei bar, nei negozi, in strada e anche in piazza Santo Spirito. Lanelda Gino e poi gestita per oltre 50 anni dal figlio Patrizio e dalla nuora Lina, ha tirato giù il bandone. E allo stato attuale non è dato sapere quando e in che forma riaprirà. Forse in quei locali potrà tornarci un negozio di vicinato o forse l’ennesimo ristorante di un rione trasformatosi nella mangiatoia di. Dopo aver svuotato il fondo di piazza San Felice per procedere ad alcuni lavori di ristrutturazione e manutenzione, Cipriano– unico erede della famiglia – ha deciso di prendersi un periodo di pausa. E ora è in trattativa con un architetto di origini iraniane che potrebbe entrare in società così da permettere la prosecuzione dell’