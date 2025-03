Lanazione.it - Firenze, Max Angioni in scena a Firenze con lo spettacolo ‘Anche meno’

, 8 marzo 2025 – Maxfa tappa acol suo. L’appuntamento è sabato 15 marzo alle ore 20,45 al TeatroVerdi. Loteatrale del giovane comico, brillante e spettinato, non risparmierà la sua proverbiale autoironia, divertendosi e a facendo divertire il pubblico. Nello show troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. ma anche meno!mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro.