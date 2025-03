Lanazione.it - Firenze, le donne protagoniste della Toscana celebrate a palazzo Bastogi

Leggi su Lanazione.it

, 8 marzo 2025 – Sono Ida Balò, sopravvissuta alla strage di Civitella in Valdichiana; Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children dal 202; Chiara Francini, attrice, scrittrice, conduttrice tv, editorialista;Gina Giani, vice presidente Federmanager Pisa; Nadia Giannattasio, già commissario capo responsabile dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili; Fosca Giannotti, professoressa di Informatica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) dal 2021; Marialina Marcucci, presidenteFondazione Carnevale di Viareggio dal maggio 2016; Anna Maria Michelon Palchetti, fondatrice del Movimento Italiano Casalinghe (Moica) a Pistoia; Pinuccia Musumeci, presidente e fondatrice di iosempredonna Odv dal 1997 e presidente diDonna Odv dal 2012; lein Consiglio regionale questa mattina, sabato 8 marzo, nel giorno che celebra i diritti in rosa.