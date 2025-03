Lanazione.it - Firenze diventa il centro della musica elettronica con tre giorni di talk e concerti

Leggi su Lanazione.it

, 8 marzo 2025 – Quest’anno ricorre il centenarionascita di Luciano Berio, figura centraledel Novecento e fondatore di Tempo Reale. In occasione di questa importante ricorrenza, Tempo Reale rende omaggio al Maestro partecipando a un ricco programma di eventi,e iniziative in Italia e all’estero, tra cui il Festival Luciano Berio di Radicondoli (Siena), Milano, Romaeuropa Festival, Palermo e prestigiosi appuntamenti internazionali a Lisbona, Buenos Aires e Montréal. In questo contesto, nasce a"Magnetica", un nuovo progetto ideato da Tempo Reale e dedicato proprio a Luciano Berio, che dal 13 al 15 marzo trasformerà la città in un polo d’attrazione per la scenaitaliana contemporanea., incontri eanimeranno il programma, coinvolgendo oltre 40 artisti, compositori e ricercatori, in un dialogo aperto tra innovazione, sperimentazione e divulgazione.