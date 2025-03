Lanazione.it - Firenze, Cristiano De André in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Leggi su Lanazione.it

, 8 marzo 2025 –Deinaldicon il miglior repertorio di Faber. Il tour fa tappa nel capoluogo toscano e fa segnare il tutto esaurito. L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 21 alin via Fabrizio Deangolo Lungarno Aldo Moro. Sarà un omaggioin musica al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. “Decanta DeBest Of” è il tour teatrale che riportaDesulle scene fiorentine. Appuntamento mercoledì 12 marzo al. I biglietti sono esauriti in prevendita.De, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, affiancato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso.