Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 2-4, colpaccio dei bianconeri al Viola Park! Una grande prestazione regala tre punti importantissimi

di Nicolò CorradinoLIVE: sintesi, mo, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata del campionato 2024/25La, reduce dalla pazza vittoria nel derby contro il Torino, batte anche ladopo unapartita.2-4 LIVE: sintesi e mo1? Fischio d’inizio – Cominciata.5? Equilibrio in avvio di partita – Poche emozioni in queste prime battute dell’incontro. Le due squadre si stanno studiando senza scomporsi, chiudendo bene fin qui le iniziative avversarie.8? Prova ad accendersi Bertolini –azioni personale di Bertolini, che salta secco il suo marcatore e si avvicina verso la porta di Radu. Sbaglia la giocata finale però, si salvano i