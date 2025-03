Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 0-1 LIVE: bianconeri avanti, ci pensa il solito Vacca!

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò Corradino: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata del campionato 2024/25La, reduce dalla pazza vittoria nel derby contro il Torino, affronta lain terra toscana con l’obiettivo di avvicinare ancora di più la zona playoff.0-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – Cominciata.5? Equilibrio in avvio di partita – Poche emozioni in queste prime battute dell’incontro. Le due squadre si stanno studiando senza scomporsi, chiudendo bene fin qui le iniziative avversarie.8? Prova ad accendersi Bertolini – Grande azioni personale di Bertolini, che salta secco il suo marcatore e si avvicina verso la porta di Radu.