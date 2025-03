Sport.quotidiano.net - Fino a quando Sinner può restare numero uno? Cosa cambia dopo il ko di Zverev

Roma, 8 marzo 2025 – Janniksta scontando la squalifica che lo terrà fuoriagli Internazionali di Roma, in programma dal prossimo 7 maggio.a ora, l'italiano ha mantenuto un vantaggio considerevole sugli inseguitori, forte anche dei 2000 punti confermati con la vittoria dell'Australian Open a gennaio. Tuttavia, da oggi al rientro il campo Jannik perderà sicuramente i 1000 punti di Miami (dove l'anno scorso trionfò in finale contro Dimitrov) ma anche altri 600: i 400 di Montecarlo (conquistati con l'approdo in semifinale, poi persa contro Tsitsipas) e i 200 di Madrid (dove l'altoatesino terminò il cammino ai quarti di finale a seguito della sconfitta a tavolino contro Auger-Aliassime). Il momento per aggredire la classifica per i principali inseguitori,e Alcaraz, è questo, ma non tutto sta andando come previsto.