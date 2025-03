Metropolitanmagazine.it - Festival di Sanremo, archiviato esposto Codacons in cui si denunciavano possibili irregolarità riguardanti il mercato discografico

, l’Antitrust hal’delin cui silegate ale alla selezione dei brani. Per l’Autorità garante della concorrenza e delè tutto regolare., Antitrust archiviaIlaveva presentato una segnalazione all’Antitrust dopo la pubblicazione dei testi delle canzoni in gara aldi2025 in cui emergevano pochi autori nella composizione degli stessi brani. L’associazione consumatori aveva chiesto di “Accertare se tale concentrazione eccessiva di canzoni nelle mani di pochi autori potesse rappresentare un danno sul fronte della concorrenza”.Ilcon questa segnalazione poneva l’accento sulla possibile esistenza di una casta discografica, potenziale danno sia per i cantanti sia per gli utenti.