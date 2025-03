Salernotoday.it - Festa delle donne: l'assessore De Roberto danza insieme alle nonnine della Casa Albergo

Leggi su Salernotoday.it

"Sempre con le, quelle vere, quelle che hanno combattuto per i nostri diritti senza scimmiottare gli uomini.forti, coraggiose, determinate ma che per essere tali non hanno rinunciato alla propria gentilezza e alla propria femminilità. Non hanno rinunciato ad essere loro stesse! Viva.