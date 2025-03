Secoloditalia.it - “Festa della donna, ma anche del lavoro femminile”. Meloni e i nuovi record dell’occupazione rosa

«Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsantenostra società. Con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano». Il presidente del Consiglio Giorgiasceglie parole incisive per celebrare la Giornata Internazionale, accompagnandole con un dato che segna un passaggio storico: oltre dieci milioni di donne lavoratrici in Italia. «Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito», scrive su X la premier, ribadendo l’impegno di tutto l’arco istituzionale a rimuovere ostacoli e creare opportunità.: “La parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi”«Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata. La parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente», sottolinea, ponendo la questione dell’equilibrio trae famiglia come pilastro di una reale emancipazione.