Metropolitanmagazine.it - Festa della donna, la selezione di fragranze e cosmetici by Kaon

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Nel selezionare le referenze di quest’anno, si è voluto pensare ai diversi modi di essere. Sono state quindi inclusee prodotti che potessero riflettere gusti e personalità anche molto diversi tra loro. Sembrava pertanto appropriato selezionare, laddove possibile, dellepensate e realizzate da Nasi.BIENAIMÈ – Vermeil – EDP 75 ml Un accordo di Iris e Violetta, sul fondo un ammaliante muschio bianco e legno di sandalo. Una fragranza che ricorda un boudoirs, con i suoi sentori di rossetto e cipria, polverosa e cremosa. EMIL ÉLISE – Painting It Sweet – EDP 100 ml Una fantasia, miele e fiori che avvolgono in un abbraccio dolce e sensuale. Una carezza sulla pelle in grado di fermare il tempo.AJMAL – Royal Mystic – Extrait de Parfum 50 ml Una fragranza raffinata e avvolgente.