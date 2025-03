.com - Festa della donna e sciopero generale 8 marzo, l’augurio e la riflessione del Dott. Perfetto

Riceviamo e pubblichiamo dal: “Oggi è la, e mi piacerebbe fare una.Il mio pensiero corre innanzitutto alle lavoratrici. In particolare, alle lavoratrici che si alzano alle 4 del mattino per prendere i mezzi pubblici per percorrere 200 chilometri ed arrivare puntualmente alle 8 in classe per fare la lezione da supplente.Il mio pensiero corre ai lavoratori. In particolare, ai lavoratori a partita IVA che prendono i mezzi pubblici per arrivare al lavoro puntualmente, al fine di evitare di essere richiamati dall’azienda che li ha presi in “affitto”, e quindi mitigare il rischio di rescissione del proprio contratto di lavoro.Il mio pensiero corre a lavoratrici e lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che per tutelare i propri “diritti” attraverso il diritto diledono il diritto al lavoro di lavoratori precari supplenti e di lavoratori precari a partita IVA.