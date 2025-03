Anteprima24.it - Festa della donna amara: dopo Parlato, Criscitiello licenzia una giornalista campana

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ evidente che non ha mandato giù la vicenda e si sta vendicando con le armi a proprio favore. Un mese fa Manuelvenivato in diretta dal suo direttore Michele, negli ultimi giorni è toccato a Jolanda De Rienzo. La, rea di aver dato solidarietà al collega, ha annunciato il suo addio a Sport Italia raccontandone le modalità, attraverso un post sui social: prima l’estromissione dal gruppo di messaggistica del canale, poi la motivazione che il suo programma ‘Tutti al Var’ stesse subendo un calo di audience, poi la verità. Quella presa di posizione nei confronti di Manuelle è stata fatale per il prosieguosua avventura a Sport Italia.L'articolounaproviene da Anteprima24.