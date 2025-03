Anteprima24.it - Festa della donna, ad Ogliara all’insegna della sostenibilità

Tempo di lettura: < 1 minutoLaè stata sostenibile ad, dove il Centro turistico giovanile ha realizzato un’esposizione realizzata con prodotti di seconda mano in collaborazione con altre associazioni come Second hand e scuole come il CPia Paolo Freire e il Liceo Da procida con la visita degli studenti. L’iniziativa si è svolta presso il Museocittà creativa, in contemporanea con il centro di raccolta e riuso di Salerno Pulita. Proprio durante una delle tappe precedenti infatti sono stati raccolti alcuni dei materiali utilizzati per l’esposizione dedicata alla. I cittadini salernitani che hanno portato prodotti da smaltire o ritirato le buste per la raccolta differenziata hanno ricevuto in omaggio un cuore realizzato con jeans riciclati.