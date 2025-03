Festa della donna a tinte nerazzurre | tutte le tifose vip che hanno l’Inter nel cuore

Leggi su Ilnerazzurro.it

e calcio: un’accoppiata meno inconsueta di quanto non si pensi. Troppe volte questo sport viene creduto appannaggio di un unico sesso, quello maschile, e lo si etichetta dunque con un bel fiocco azzurro che è difficile rimuovere. In anni di lotta per l’inclusione, la correttezza e la parità, infatti, è ormai tempo di abbandonare tutti i pregiudizi che ci trasciniamo dietro da un periodo che sembra lunghissimo, e di smettere di pensare che il calcio sia solo maschile o addirittura che quello femminile sia su un livello inferiore.In Italia il calcio è notoriamente seguito moltissimo, ma non solo dagli uomini. In occasione dell’8 marzo, allora, insieme agli auguri ale donne, ecco una piccola rassegna di alcunea cui forse non dispiacerebbe ricevere una mimosa blu e nera invece che gialla.