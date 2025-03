.com - Festa della Donna 2025: storia, attualità e nuove sfide per l’equità di genere

Leggi su .com

L’8 marzo segna un nuovo capitolo nella celebrazione, un momento per onorare le conquiste delle donne e riflettere sulle disuguaglianze ancora da superare. Ma come è cambiata questa ricorrenza rispetto al passato? Quali sono le priorità globali nel? E come celebrare in modo significativo? In questo articolo, approfondiamo, simboli, eventi e dati aggiornati per un 8 marzo all’insegnaconsapevolezza.: l’8 marzo non solo mimose, le alternative: tra passato e futuro1.: dalle origini al riconoscimento globaleLa Giornata Internazionalenasce dalle lotte operaie e suffragiste del primo Novecento. Sebbene il mito dell’incendiofabbrica Triangle Shirtwaist (1911) sia stato spesso confuso con eventi precedenti, resta un simboloresistenza femminile.