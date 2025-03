Metropolitanmagazine.it - Festa della donna 2025: frasi e citazioni per fare i migliori auguri l’8 marzo

L’8, Giornata internazionale(o Giornata internazionale dei diritti delle donne) resta un momento per portare attenzione sullo stato dei diritti delle donne in tutto il mondo, messi costantemente in pericolo da confliutti, regimi politici autoritari e violenze quotidiane. La ricorrenza dell’8come giornata annuale da consacrare a «Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale» è stata stabilita il 16 dicembre 1977 dall’ONU, che così riconobbe il ruolonegli sforzi di pace e pose l’attenzione mondiale sulla necessità di combattere ogni discriminazione conto le donne e facilitarne la piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale del loro Paese. Un tema che a distanza di anni resta drammaticamente attuale.