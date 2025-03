Ilfattoquotidiano.it - Festa della donna 2025: ecco gli appuntamenti di oggi tra storia e arte da non perdere

Con le amiche, il partner o la famiglia, lava comunque festeggiata al meglio. Noi vi proponiamo alcuniche si snodano trae che naturalmente vedono laal centro. E visto che, almeno teoricamente, siamo in primavera, vi suggeriamo anche tremete open air.e teste coronate in veste rosa – Gli eventi che seguono si svolgono l’8 marzo in siti statali che, per l’occasione, offrono l’ingresso gratuito alle donne, ma non necessariamente per le visite guidate, per le quali può essere richiesto un pagamento. Necessaria la prenotazione.Gradara (PU), il castello di Paolo e FrancescaLadei due sfortunati innamorati raccontata da Dante nella Divina Commedia ruota proprio intorno a questa rocca, sorta nel XII secolo come baluardo difensivo e divenuto poi residenza nobiliare.