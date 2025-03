Ilfattoquotidiano.it - Festa Brignone ad Are: altro trionfo in gigante e allungo in classifica di Coppa del Mondo

Federicasa solo vincere. L’atleta valdostana trova un’altra vittoria pazzesca trionfando neldi Are con due manche impeccabili – miglior tempo sia nella prima che nella seconda – e centra il successo numero 36 indel. La vice brigadiere dei Carabinieri domina in 1’52?67, davanti alla neozelandese Alice Robinson e a un’eccezionale Lara Colturi, la baby fenomena italiana che scia per la bandiera dell’Albania.Peccato per Sofia Goggia, che – seconda dopo la prima manche – sbaglia un dosso cruciale nel momento in cui aveva 4 decimi di vantaggio su Robinson e chiude a 6?76, mancando un podio alla portata. Persale così a 81 podi in carriera con ben 36 vittorie. Solo quest’anno sono nove i suoi successi. Con quello odierno, la sciatrice italiana allarga anche il vantaggio nellagenerale didelsulla svizzera Lara Gut-Behrami, soltanto nona sulla pista di Are.