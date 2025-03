Thesocialpost.it - Fermo, choc in città: branco picchia ragazzo autistico fino allo svenimento

Leggi su Thesocialpost.it

è sottoper una brutale aggressione avvenuta alla fermata di un autobus, dove unè stato circondato,to selvaggiamente e ridottoda un gruppo di giovani. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, ma il giovane è stato trasportato in ospedale con lesioni in diverse parti del corpo, un trauma cranico e un’irritazione agli occhi dovuta all’uso di spray urticante.A denunciare l’accaduto è l’Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo (Angsa), che ha definito l’episodio di una gravità inaudita e simbolo di una crescente barbarie sociale. Particolarmente sconcertante il fatto che diversi studenti della stessa scuola abbiano assistito al pestaggio senza intervenire, come fosse uno spettacolo. Solo uno di loro, quando ilera ormai esanime a terra, ha deciso di chiamare i carabinieri.