Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese ospita la Vigor. Vismara va a Sassoferrato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Promozione oggi per la decima giornata del girone di ritorno si anticipano cinque partite Questo il programma (ore 15).Castelfidardo. "Sarà una partita complicata- commenta il diesse dei lanieri Alessio Monceri- davanti a noi incontreremo una squadra che, oltre ad essere in un buon momento di forma, ha nel suo arsenale diverse individualità di categoria superiore".Genga-. Il diesse dei pesaresi Luca Carletti cosi presenta il match: "Affrontiamo una squadra in salute con grande entusiasmo reduce da due vittorie consecutive in due scontri diretti per la salvezza". Sant’Orso- Barbara Monserra. "Partita di particolare importanza per la nostra e la loro classifica", spiega il diesse del club fanese Ruggeri. Moie Vallesina – Villa San Martino. "Affrontiamo un Moie- sottolinea alla vigilia della partita il diesse del Villa Luca Bocci- che nel girone di ritorno sta dimostrando tutta la qualità della propria rosa".