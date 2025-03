Veneziatoday.it - Fermato con 2 coltelli, evaso, si scaglia contro i poliziotti e sputa addosso alla gente

Leggi su Veneziatoday.it

Bloccato con un martello e frammenti di vetro, un uomo di 27 anni e origini marocchine ha creato il caos giovedì mattina a Mestre. A intercettarlo sono stati i militari dell'esercito a Mestre, in servizio in città per l'operazione “Strade Sicure”. Chiesto subito l'intervento delle volanti.