Ilrestodelcarlino.it - Fermana, per Savini ultimi nodi da sciogliere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tempo stringe sia in generale per quello che riguarda il finale di stagione, sia guardando nel breve termine alla sfida di domenica prossima a Teramo. Animale senza dubbio ferito quello guidato da mister Pomante dopo il 2-0 di Sora che probabilmente ha spento definitivamente i sogni di una clamorosa rimonta, rimettendo gli abruzzesi a -10 dalla Samb. Quindi voglia di riscatto per i padroni di casa che si faranno spingere forte dal proprio pubblico in un match che le due tifoserie sentono sempre particolarmente anche se in questo momento obiettivi e classifica sono ben diversi. Discorsi assolutamente marginali rispetto al lato tecnico e al campo, dove Mirkodeve cercare di trovare rapidamente la quadra. Allenamenti al Pelloni per abituarsi a quel sintetico che i gialloblù ritroveranno al Piano D’Accio di Teramo ma soprattutto prove tecniche di formazione che continuano.