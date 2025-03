Torinotoday.it - Femministe e attivisti in piazza poi entrano in un supermercato di Torino: la protesta

Leggi su Torinotoday.it

Il gruppo femminista torinese "Non una di meno", come annunciato, sta attuando una serie di manifestazioni diper sabato 8 marzo 2025, in occasione della giornata internazionale della donna.In rettorato e alLa giornata è iniziata al rettorato dell'Università di.